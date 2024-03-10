البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في قمّة ساخنة يسعى فيها المدربان يورغن كلوب وبيب غوراديولا لحصد النقاط الثلاث بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الذي اقتنص الصدارة بعد الفوز على برينتفورد 2-1 أمس السبت.

في المقابل يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال ونقطة واحدة عن ليفربول.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات واستعادة صدارة جدول البريميرليج في ظل المنافسة الشرسة وإبعاد مانشستر سيتي عن المنافسة قليلا.

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ويدخل الريدز لقاء اليوم متسلحًا بدفعة معنوية هائلة خاصة بعد المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة يورجن كلوب، حيث توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزي على حساب تشيلسي، فيما استطاع أن يعبر ساوثهامبتون في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

اما عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فقد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير، حيث سيحضتن ملعب الانفيلد غدا الاحد الموافق 10 مارس 2024 قمة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي وذلك ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز لكرة القدم، ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 63 نقطة، علي الجانب الاخر يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة والسابعة الاربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

في خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، كونور برادلي.

في خط الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونييز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر ستي

تعتبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الدورى الانجليزى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وجاء تردد القنوات الناقلة للمباراة علي النحو التالي:

قناة bein sports premium 1