ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الأفيون بدائرة قسم ثان أسيوط



تمكنت مكافحة المخدرات بأسيوط في ضبط شخص يدعى ع. بكمية من مخدر الأفيون تزن تقريبا ٢٥٠ جراما وعدد 2 هاتف محمول ودراجة بخارية ومبلغ مالي وذلك بقصد الاتجار

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط بضبط كمية من مخدر الأفيون بحوزة شخص بدائرة قسم ثان أسيوط خلال حملة أمنية

البداية

كانت قد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان أسيوط وبعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت والرصد وتقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية

تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات المذكورة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة