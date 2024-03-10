الفرات يتنفس الصعداء بعد ارتفاع منسوبه داخل الأراضي السورية

سجل مستوى تدفق نهر الفرات في أراضي الجمهورية العربية السورية، ارتفاعًا كبيرًا هو الأول من نوعه منذ ثلاثة سنوات، ما انعكس إيجابا على الحياة العامة شرقي سوريا.

وأكدت مصادر سورية رسمية لـ سبوتنيك"، تحسن تدفق النهر بعد قيام السلطات التركية، بفتح مياه النهر جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وذوبان الثلوج المبكر، وذلك بعد حبسها لسنوات ضمن السدود التركية الضخمة المشيدة على طول الحدود السورية - التركية، ما تسبب بكارثة بيئية وزراعية كبيرة في سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن تدفق المياه ضمن مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور شرقي سوريا، سجل أمس السبت 9 مارس الجاري، ارتفاعا جديدا وواضحا وصل إلى أكثر من متر ونصف المتر، ما جعل سرير النهر يمتلئ بالمياه العذبة.

وقال مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في محافظة دير الزور، المهندس لورنس الحسين، لمراسل "سبوتنيك"، إن "الوارد المائي ارتفع بشكل جيد وملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث وصل التدفق ضمن مجرى النهر إلى ما يقارب 650 مترًا مكعبًا في الثانية".