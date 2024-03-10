ميناء العريش يستقبل 2800 طن مساعدات طبية وغذائية تركية

استقبلت أطقم الهلال الأحمر المصرى المساعدات التركية المتنوعة والطبية، وقام فرق الهلال بتفريغ سفينة مساعدات تركية لغزة بعد وصولها ميناء العريش البحري على ساحل البحر المتوسط.



وأفادت بيانات الهلال الأحمر المصري أن السفينة تحمل على متنها 2800 طن من المساعدات الغذائية والطبية المتنوعة لصالح قطاع غزة مقدمة من الهلال الأحمر التركي.



ويتم نقل محتويات السفينة لمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لنقلها علي شاحنات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح، وواصل اليوم معبر رفح فتح أبوابه واستقبال مصابين ومسافرين وإدخال مساعدات لغزة.



وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، أنه جارٍ استقبال 41 مريضًا ومرافقيهم، وأعداد من المسافرين، وإدخال 230 شاحنة مساعدات.