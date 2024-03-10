بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

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تتجه الأنظار صوب أرضية ملعب «آنفيلد» والذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والظفر بصدارة ترتيب «البريميرليج».

ويدخل فريق ليفربول تلك المواجهة النارية، وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور والنجم المصري محمد صلاح، من أجل الفوز بتلك المواجهة النارية أمام مانشستر سيتي، حيث يحتل «الريدز» صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 63 نقطة من 27 مباراة بواقع 19 انتصار و 6 تعادلات، وتلقت كتيبة الألماني يورجن كلوب الهزيمة في مباراتين.

ويخوض مان سيتي اللقاء منتشيا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على كوبنهاغن الدنماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، فيما سحق ليفربول مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

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ويعول مان سيتي على المتألق فيل فودن الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ18 هدفا، فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للإصابة ليشارك أمام سبارتا براغ، بعدما اعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان إثر معاناته من كثرة الاصابات في صفوفه.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

يرغب محبي وعشاق كرة القدم لمعرفة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم، ومن المقرر ان تنطلق مباراة ليفربول ومانشتر سيتي اليوم الاحد في الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وجاءت القنوات المجانية الناقلة للمباراة كالتالي:

قناة Canale 5 Italia

تردد القناة: 11917

القمر الصناعي: Hot Bird

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: اففي

جودة القناة: HD

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

تردد القناة: 11739

القمر الصناعي: Astra 3A

معدل الترميز: 29900

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول