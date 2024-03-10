بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري الإنجليزي
يستضيف نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بدون تقطيع HD
تتجه الأنظار صوب أرضية ملعب «آنفيلد» والذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والظفر بصدارة ترتيب «البريميرليج».
ويدخل فريق ليفربول تلك المواجهة النارية، وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور والنجم المصري محمد صلاح، من أجل الفوز بتلك المواجهة النارية أمام مانشستر سيتي، حيث يحتل «الريدز» صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 63 نقطة من 27 مباراة بواقع 19 انتصار و 6 تعادلات، وتلقت كتيبة الألماني يورجن كلوب الهزيمة في مباراتين.
ويخوض مان سيتي اللقاء منتشيا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على كوبنهاغن الدنماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، فيما سحق ليفربول مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".
يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
ويعول مان سيتي على المتألق فيل فودن الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ18 هدفا، فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للإصابة ليشارك أمام سبارتا براغ، بعدما اعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان إثر معاناته من كثرة الاصابات في صفوفه.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم
يرغب محبي وعشاق كرة القدم لمعرفة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم، ومن المقرر ان تنطلق مباراة ليفربول ومانشتر سيتي اليوم الاحد في الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وجاءت القنوات المجانية الناقلة للمباراة كالتالي:
قناة Canale 5 Italia
- تردد القناة: 11917
- القمر الصناعي: Hot Bird
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: اففي
- جودة القناة: HD
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4
- تردد القناة: 11739
- القمر الصناعي: Astra 3A
- معدل الترميز: 29900
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD.
تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي
- في حراسة المرمى: كيليهر.
- في خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.
- في خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.
- في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول
- في حراسة المرمى: إيدرسون.
- في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي.
- في خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.
- في خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.
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