أرامكو توزع أرباحًا بقيمة 161.7 مليار ريال سعودي

قالت شركة أرامكو السعودية: إن إجمالي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م التي تنوي الشركة توزيعها خلال العام المالي 2024، بما يشمل ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء الموافق عليه والمعلن عنه اليوم الأحد، من المتوقع أن يبلغ ما يقارب 161.70 مليار ريال (43.12 مليار دولار أمريكي).

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها تتوقع توزيع باقي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م، في حال موافقة المجلس عليها، في الربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن توزيع باقي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م (بما يشمل المبالغ وتواريخ الاستحقاق) في حال موافقة المجلس عليها ووفقًا لتقديره المطلق، بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملًا بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

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وأعلنت شركة "أرامكو" اليوم أن مجلس الإدارة وافق على ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م، بقيمة 40.41 مليار ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2023 أنها تعتزم احتساب أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة والمجمعة لعامي 2022 و2023، على أن يتم توزيعها على فترة ستة أرباع ابتداءً من الربع الثالث من عام 2023.

وتوقعت أن تبلغ توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله والتي سيتم دفعها في عام 2024 ما يقارب 161.7 مليار ريال (43.1 مليار دولار أميركي)، تتضمن 40.41 مليار ريال (10.8 مليار دولار أميركي) في الربع الأول، بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا وفي حال موافقة مجلس الإدارة.