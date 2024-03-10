تعزيزات عسكرية أمريكية قادمة لأوكرانيا لتعويض خسائرها الأخيرة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.

وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه "يمكن لأوكرانيا أو أحد حلفائها أن يصطفوا لشراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لتحل محل القاذفتين اللتين دمرهما الروس، لكن مثل هذا الشراء قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات".

وشددت المجلة على أن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة سيكلف ملايين الدولارات، وهي غير مدرجة في ميزانية كييف، لافتة إلى أن الأوكرانيين يفضلون تلقي المساعدة العسكرية على شكل تبرعات، وسيكون من الأنسب تلقيها من الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين في الكونغرس يمنعون تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.