الأحد 10 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد تصريحات البابا عن أوكرانيا.. الفاتيكان يوضح المعنى الحقيقي لكلامه

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

علق المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، على تصريحات البابا فرانسيس فيما يخص الصراع في أوكرانيا، والتي قال فيها إنه يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.

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بابا الفاتيكان: أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض

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بابا الفاتيكان يدعو إلى حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا

ورد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني،على موضوع العلم الأبيض بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات.

وتابع بروني بالقول: "المفاوضات لا تعني استسلاماً أبداً"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق سلام عادل ودائم".

وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.

وأضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض". وقال هذا ردا على سؤال حول موقفه من الاستسلام الذي، بحسب الصحافي، "يتم الحديث عن أوكرانيا".
 

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