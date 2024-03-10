الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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روسيا كادت تستخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا (فيديو)

حرب نووية
حرب نووية

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، ودفعت خطوطه الحمراء في أوكرانيا الغرب للتفكير مرتين قبل توسيع الدعم لكييف، خصوصا أن واشنطن ترى في تهديداته النووية حقيقة. 

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وكشفت شبكة "CNN" حسب معلومات استخباراتية أن هزائم روسيا في أرض المعركة بأوكرانيا قبل عامين وتقدمها نحو خيرسون كانت دافعا لدى موسكو للتفكير جديا لاستخدام الأسلحة النووية تكتيكيا، باعتبار انسحاب القوات الروسية من المدينة الجنوبية للبلاد حينها شكل تهديدا حقيقيا لسير المعارك. 

تهديدات النووي تتجاوز أوكرانيا وتطال الناتو

بعد أكثر من عامين من الحرب روسيا اليوم في وضع أفضل لاسيما مع فشل الجيش الأوكراني في الهجوم المضاد في صيف العام الماضي، بل وأصبح في موقف دفاعي مفتقرا إلى الذخيرة، بسبب تعثر الإمدادات الغربية، ومع ذلك حديث روسيا عن استخدام الأسلحة النووية عاد مجددا بل وتجاوز أوكرانيا، إذ يطلق بوتين تهديداته نحو دول "الناتو" بعد إثارة فرنسا إمكانية إرسال قوات غربية  إلى كييف، ما يشكل تحولا في سير المعارك.

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