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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: مصر استعرضت كنوزها أمام أوروبا في بورصة برلين للسياحة (فيديو)

بورصة برلين للسياحة
بورصة برلين للسياحة

كشف الخبير السياحي محمد فاروق، أهمية مشاركة مصر في بورصة برلين للسياحة، التي استمرت فعالياتها من 5 وحتى 7 مارس في العاصمة الألمانية برلين.

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مصر للطيران تشارك في بورصة برلين لعام 2024

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مجموعة بيك الباتروس للفنادق تتألق بالجناح الأميز فى بورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٤

 وقال خلال حواره مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن مشاركة مصر لها أهمية كبرى في تحقيق انتعاشة سياحية للبلاد، إذ تستعرض كنوزها السياحية في عواصم أوروبا. 

وأضاف أن مصر تشارك بجناح كامل، يوجد به 96 عارضا على مستوى فنادق وشركات سياحية داخل الجناح المصري، بالإضافة إلى أجنحة أخرى بجوار الجناح المصري لبعض من سلاسل الفنادق المحلية.

القوة الناعمة المصرية

وأوضح أنّ بورصة برلين السياحية من أهم البورصات والملتقيات السياحية في العالم، ومصر بدأت تظهر القوة الناعمة المتمثلة في البازارات السياحية الإضافية، على سبيل المثال حديقة الحيوان التي جرى تطويرها مؤخرا، إذ جرى تخصيص جناحا لحديقة الحيوان.

 وافتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية يوم 5 مارس الماضي.

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