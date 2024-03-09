مجموعة بيك الباتروس للفنادق تتألق بالجناح الأميز فى بورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٤

أختتمت بالأمس بورصة برلين السياحية لهذا العام بتألق واضح لمجموعة بيك الباتروس للفنادق و أكد رجل الاعمال المصرى كامل ابو على بإن بورصة برلين السياحية كانت مميزة من كل الجوانب وان مجموعة بيك الباتروس حققت كل الاهداف المرجوة من المشاركة بداية من الجناح المميز والانيق والذى اشادت به كل شركات السياحة العالمية مما يؤكد ريادة المجموعة لقطاع الضيافة فى مصر مرورًا من الاجتماعات مع كبريات شركات السياحة العالمية وشركات تكنولوجيا السياحة والمبيعات الالكترونية وأخيرا حصد المجموعة لكبرى الجوائز الاقليمية ..

و عبر ابو على عن سعادته بكم الزوار للبورصة تزامنا مع زيارة وزير السياحة المصرى احمد عيسى واشادته بالجناح المميز لبيك الباتروس هذا العام حيث بلغ عدد زوار البورصة لأكثر من ١٠٠ الف زائر متخصص B2B Visitors ومتخذ قرار من كبرى الشركات العالمية ليس فقط من السوق الالمانى ولكن ايضا من اسواق كبيرة كالايطالى والبولندى والتشيكى والإنجليزي ولكن ايضا من اسواق ناشئة ومأمولة فى الفترة القادمة كالسوق التركى والرومانى والهولندى والصربى ..

ومن جانبة صرح محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى للمجموعة بأن كم الجوائز الاقليمية والعالمية التى حصدتها المجموعة اثناء البورصة تؤكد بأننا على الطريق الصحيح فى خدمة السياح من كل الجنسيات والجدير بالذكر ان المجموعة تسلمت اهم جائزة اقليمية فى جودة الأغذية و المشروبات من شركة كريستال العالمية Regional Quality Awards لمنتجعات الباتروس وايت بيتش بالغردقة والباتروس بالاس بشرم الشيخ وايضا جائزة افضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم من شريكنا السياحى Coral Travel - Starway 100 Best Hotels لمنتجعات الباتروس سيتادل سهل حشيش والباتروس والباتروس لاجونا فيستا شرم الشيخ وبالطبع ٧ جوائز عالمية لهوليداى شيك الالمانية لأفضل منتجعات بيك الباتروس بشرم الشيخ ومرسى علم ..

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