عاجل
حسام حسن يختار 25 لاعبا بقائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس
الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 36% ارتفاعا في معدل التضخم السنوي لأسعار السلع خلال فبراير

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع معدل التضخم السنوى لاسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36% خلال شهر فبراير الماضى وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (219.4) نقطة لشهر فبراير 2024،  مقابل (31.2%) لشهر يناير 2024 وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (11.0%) لشهر فبراير 2024 مقابل (1.7%) لشهر يناير 2024 .


ارجع الجهاز  أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).

اشار الجهاز الى  التغير الشهرى للاسعار  خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهـر يناير 2024)  حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قــدره (8.5%) بســبب ارتفـــاع أسـعار مجموعــة المشروبات الكحـولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسـبة (8.5%). وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة اصـــلاح الاحذية بنســـبة (4.8%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).


وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%)،وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%). وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).ةوسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة  ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.6%).

كما اشار الجهاز الى التغير السنوي (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023): حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (48.5%) بسبب  ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (42.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (47.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (46.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (74.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (97.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (52.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (45.0%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (87.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (54.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.0%)

و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (67.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (31.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (27.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.3%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.1%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً  قدره (38.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (50.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (35.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.0%).

و سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات المستـشفيات بنسبة (26.9%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.0%).

و سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

و سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (47.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (33.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (40.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (75.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.8%).

و سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (41.7%)، مجموعــة خدمــات الفنادق بنســبة (24.7%).

و سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (27.8%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسـبة (50.9%)، مجموعة خدمـات أخــرى غير مصـنفة في مكان أخر بنـسبة (16.3%).

مواد متعلقة

والدة شهيد تبكي على الهواء: قالي دي آخر مرة هفطر معاكي (فيديو)

ضبط مخدرات بقيمة 500 ألف جنيه.. تفاصيل

خبير سياسي: مصر الداعم الحقيقي للفلسطينيين وغزة تحتاج 90 مليار لإعمارها (فيديو)

الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا الليلة
الجريدة الورقية