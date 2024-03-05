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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تناقش كيفية تجنب النشر في المجلات المزيفة

ندوة جامعة حلوان
ندوة جامعة حلوان

نظمت وحدة دعم البحث العلمي في جامعة حلوان  ندوة علمية بعنوان "كيف تتجنب النشر في المجلات المختطفة والمزيفة" how to avoid predatory & hijacked journal. 

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عقدت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

تفاصيل ندوة جامعة حلوان 

تناولت ندوة جامعة حلوان عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي ومنها كيفية اختيار مجلة علمية مناسبة للنشر ومعايير إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العلميه scopus & wos وكيفيه التعرف علي المجلات المزيفه وطرق كشفها وتجنبها. 

وحضر فعاليات الندوة فريده هاشم أمين جامعة حلوان المساعد للدراسات العليا والبحوث وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمهتمين بالبحث العلمي بالجامعة للكليات داخل الحرم الجامعي.

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