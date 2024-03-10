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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير سياسي: مصر الداعم الحقيقي للفلسطينيين وغزة تحتاج 90 مليار لإعمارها (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل إلى الشعب المصري والعالم بأكمله،  خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق “ZOOM”، مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الرسائل موجهة كانت عن دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تخليها عن نصرة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الرسائل أكدت أن مصر هي السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين، إذ أن الدولة المصرية تسعى لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

مستقبل فلسطين

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث عن نقطة مهمة جدا في يوم الشهيد، وهي مستقبل الفلسطينيين، موضحا أن ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى 90 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة، ما يشير إلى أن الرئيس السيسي بدأ ينظر للمستقبل، وأن وقف إطلاق النار قادم.

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

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