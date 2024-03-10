شقيقة الشهيد أحمد محمد أحمد: فخورة بأخي وأتمنى استكمال مسيرته (فيديو)

قال والد الشهيد جندي أحمد محمد أحمد علي، إنه كان يسأله دائما عن أحواله لأنه كان قلقا، موضحًا: "كان دائما يقول لي إنه بخير وبأمان".

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الأحد: "في مرة لقيت أخوه بيصرخ ويقول أحمد ووقع في الأرض، واتخضيت وزعقت وقلت له في إيه، قالي إنه أستشهد، وبعدها أعصابي سابت خالص، والحمد لله رب العالمين، ده فضل ربنا علينا".

وأوضحت والدة الشهيد: "عندما علمت أنه يخدم في سيناء دعوت الله أن يحميه وكل جنودنا ونحمد الله على أنه تعالى اختصنا بهذه النعمة، فقد ذهب إلى خالقه تاركا سيرة عطرة بين الناس، لأن الله اختصنا بهذا الشرف العظيم".

وعبّرت شقيقته الصغرى شروق عن فخرها به، قائلة: "أنا فخورة به، أتمنى أن أستكمل مسيرته في خدمة مصر".

نبوءة الشهيد قبل استشهاده

أما شقيق الشهيد، فقال: "كان يتواصل مع زميل له ويقول له أشعر بأني لن أرى أسرتي مرة أخرى، وانتشرت هذه المحادثة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، لم أستطع استيعاب استشهاده في البداية لكنني أصبحت فخورا به في أي مكان أذهب إليه".

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.