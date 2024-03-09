يوم الوفاء والعرفان .. رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفاليتها السنوية لتكريم المرأة بمسرح السامر

مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد عصرًا ذهبيًا لتمكين المرأة

شهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، مساء اليوم، احتفالية تكريم المرأة المصرية التى أقامتها الهيئة تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على مسرح السامر بالعجوزة.

وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى كلمته بهذه المناسبة :

السيدات والسادة الحضور..

أهلا بحضراتكُم جميعا في يوم الوفاء والعرفان والتقدير للمرأة التي تُعد إحدى أعمدة وركائز المُجتمع جنبا إلى جنب مع الرجُل، وذلك في يوم الاحتفال بها؛ ويسعدني بداية أن أنقل لحضراتكم تحية وتقدير الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، في هذه المناسبة التي نعتز بها جميعا، وأنتهز الفرصة لأتقدم إليها بكل الشكر على دعمها ورعايتها لأنشطة وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

السيدات والسادة الحضور..

يُعد الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس كل عام شاهدا على الاهتمام بقضايا المرأة دوليًا، لما تؤديه من دور أساسي في هذا العالم، ما يدفع إلى أهمية خلق تدابير إيجابية لاستثمار هذا الدور المهم ومواجهة التحديات لبناء مجتمعات شاملة، دون تحيز أو تمييز من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وإذا كانت الرقمنة دليل التقدم، والتنمية المستدامة علامة للإنجازات، وإذا كانت المرأة شريكا في صياغة المستقبل، فإن تمكينها والمساواة بينها وبين الرجل، لاستثمار قدراتها على أرض الواقع، من أهم حقوقها، بل من ضرورات حقوق الإنسان، التي تؤدي إلى تقدم المجتمع كله.

ومن هنا تأتي أهميه عنوان احتفال 2024 بيوم المرأة العالمي: "الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم" لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، وتسليط الضوء على الإنجازات وكذلك التحديات، وضمان مشاركتها في مختلف القطاعات.

وتشهد مصر -في عهد الرئيس السيسي- عصرًا ذهبيًا لتمكين المرأة، سواء من خلال استراتيجيات وقوانين ومبادرات، ومشاركات تتسم بالابتكار والإبداع وثقافة الوعي القومي، ومنها على سبيل المثال:

تشريعات وقوانين لمواجهة التحرش، والعنف، والزواج المبكر، ومشاكل الميراث والرؤية وحماية ضحايا الختان، ودراسة أن تكون الوصاية على الأبناء للأم في حال وفاة الأب، مع الرعاية الصحية للأم والجنين والراغبات في الإنجاب، والعفو عن الغريمات وتقديم مساعدات ماليه لهن، ومن المبادرات أيضا تلك التي تهتم بالملكية الفكرية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، والأدب النسوي الإنساني، فضلا عن المناصب القيادية والتمثيل السياسي والاجتماعي وحماية البيئة، وغيرها من المجالات التي حققت فيها المرأة المصرية إنجازا ورقما عالميا في الجوائز بشكل غير مسبوق، سواء في الرياضة والثقافة والفن والبحث العلمي.

وإذا كانت مصر تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، فقد استحدثت يوما للمرأة المصرية يتوافق مع تأسيس أول اتحاد نسوي مصري يطالب بحقوق المرأة في 16 مارس، ما يعبر عن الاعتزاز بدور المرأة، وزيادة الجهود في سبيل تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، ومن ثمار هذه الجهود أيضا أن يكون مقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة.

الحضور الكريم..

لدينا في هيئة قصور الثقافة تقليد سنوي نحرص عليه وهو الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريمها الذي يعد تكريما للمجتمع بأسره، ونكرم في الاحتفالية شخصيات نسائية مؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات الفنية، العلمية، الرياضية، والإعلامية وغيرها، كما نكرم شخصيات نسائية من الأقاليم الثقافية، ومبدعات الهيئة في أكثر من مجال، والأم المثالية.

ومن هذا المنطلق أوجه من خلال هذا المنبر السادة رؤساء الإدارات المركزية والأقاليم ومديري الفروع والقصور والبيوت بأن يكون هذا الأسبوع مُخصص للاحتفاء بالمرأة المصرية من خلال عقد اللقاءات والندوات التي تُبرز الدور الذي تقوم به المرأة في كافة المجالات وكذلك ما قدمتهُ القيادة السياسية الرشيدة لتمكين المرأة.

هنيئا لجميع المكرمات في الاحتفالية، وكل التحية والتقدير للمرأة المصرية، وخالص الشكر لزملائي القائمين على الإعداد والتنفيذ للفعاليات من كل إدارات الهيئة.. مع أطيب أمنياتي بدوام التوفيق.



في كلمتها قدمت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على دعمهم الدائم للأنشطة والفعاليات الموجهة للمرأة المصرية.

عبرت عن سعادتها بالاحتفال بهذا المناسبة من كل عام، متقدمة بخالص الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة على دعمهما للأنشطة والفعاليات الخاصة بالإدارة والهيئة العامة لقصور الثقافة بشكل عام.



وشهدت الفعاليات تكريم 16 شخصية نسائية من الشخصيات المؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن: الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية الدكتورة علية عبد الهادي في المجال الفني، كما تكريم المرأة المبدعة على مستوى قصور الثقافة بينهم ألفت فتحي من إدارة الإعلام.



أما المجال العلمي فكرمت الهيئة الدكتورة هبة صلاح الأستاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، الدكتورة هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تم تكريم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وفي المجال الرياضي كرمت السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تم تكريم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

كما شهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن، إلى جانب تكريم 12 شخصية من مبدعات الهيئة في مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها.

كما كرمت هيئة قصور الثقافة 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.

جاء الحفل بحضور العديد من القيادات الثقافية بالهيئة والإعلاميين.

وفي الختام قدم عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "وقف الخلق جميعا، "أحن قلب أنت يا أمي"، "نص الدنيا"، "أنا بنت من البنات" وغيرها.