الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي: أسعار السلع ستنخفض خلال شهر رمضان لهذا السبب (فيديو)

أسعار السلع
أسعار السلع

توقع الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، انفراجة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وخاصة في رمضان، بالتزامن مع إطلاق معارض “أهلا رمضان”، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. 

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن معارض “أهلا رمضان” توسعت في كل المناطق، وتنوعت ما بين الثابتة والمتحركة. 

وأوضح أن السلع الغذائية تباع في معارض “أهلا رمضان” بتخفيضات تصل إلى 30%، مضيفًا أن هناك انضباطا في الأسواق بشأن الأسعار، والفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار.

تفاصيل تخفيضات معارض أهلا رمضان

فيما قال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين بالتوسع في أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، موضحًا أن كل السلع متاحة بجودة عالية وبسعر تنافسي عن مثيلتها في الأسواق بتخفيضات من 20% إلى 30%.

وأضاف: "وزير التموين وجه بأن يكون في كل محافظة 3 معارض رئيسة كحد أدنى، وخطط لمحافظة القليوبية من 8 إلى 12 معرض أهلا رمضان بخلاف الشوادر والسلاسل التجارية والسيارات المتنقلة لمنافذ أمان وتحيا مصر وبعض المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي".

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