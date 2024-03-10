خير مزارعنا لأهالينا.. جهود حكومية للتخفيف من أعباء المواطنين خلال شهر رمضان

في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من أعباء المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض "خير مزارعنا لأهالينا" للسلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم.

تفاصيل الجولة التفقدية:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض في نسخته الخامسة تحت شعار "في حب مصر نلتقي".

التقى الوزير بالمواطنين والعارضين، وأكد على: التيسير الدائم لهم وتوفير كافة سبل الراحة والدعم. الاستمرار في ضخ السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع ضمان الجودة العالية. توفير المنتجات طوال أيام المعرض وحتى نهاية شهر رمضان.



أهداف المعرض:

المساهمة في الحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

خفض الأسعار وتوفيرها بجودة عالية.

جهود وزارة الزراعة: