تعرف على "نادي المحور الشرقي الرياضي" بالعاشر من رمضان

تابع المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال تنفيذ «نادي المحور الشرقي» والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، ليخدم المواطنين بـ: الإسكان الاجتماعى بالحي الحادى عشر، والحي السادس عشر، والحي الخامس عشر، والحي الثانى عشر، ومنطقة أبني بيتك بالحي الثاني عشر، والسادس عشر، والمجاورات المحيطة بالنادي، واجزاء واسعة من أحياء المدينة.

وأشار المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن مشروع إنشاء «نادي المحور الشرقي» يأتي في إطار إهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، حيث تضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فئة الشباب على أجندة اهتماماتها عن طريق توفير النوادي الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب والملاعب كمتنفس لهم.

ولفت إلى «نادي المحور الشرقي» يقع على مساحة 17 فدان، ويتكون المشروع من: المبنى الإجتماعي بمسطح أرضي 612.6 م بدورين، وصالة الألعاب 1015م٢، وحمام سباحة دولى، وحمام أطفال، وملعب كرة قدم دولي، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح 1140م٢، ومبنى تجاري لعرض منتجات الشباب بمسطح أرضي548م٢ أول علوى.

وذكر أن «نادي المحور الشرقي» يضم ملاعب ثلاثية وتنس وهوكي، وعدد 2 كافتريا بمسطح 100م٢للوحدة، وعدد 4 مباني خلع ملابس بمسطح 112م٢ للمبنى الواحد، ومسجد بمسطح أرضي 474 م٢، ومصلى علوى للسيدات، بالإضافة إلى السور والبوابات، والمساحات الخضراء المتنوعة المزودة بكافة الأشجار والزهور.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد طفرة كبيرة من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، موجها تعليماته بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

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