إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المعاينة تكشف سبب حريق شقة سكنية في الدقي

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى نشوب ماسا كهربائيا بجهاز التكييف.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ؛ يتضمن نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المساحة بالدقي.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم إجراء عملية التبريد.

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح



لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين حري نقلهم إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.