الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نصائح غذائية مهمة لتجنب زيادة الوزن خلال رمضان (فيديو)

صيام رمضان
صيام رمضان

قدمت أخصائية التغذية العلاجية زينب مرزوق، نصائح مهمة خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن.

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وقالت خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن العادات الغذائية الصحية يمكن تطبيقها بسهولة خلال شهر رمضان، مع التحكم في توقيت تناول الوجبات وتناول الحلويات بشكل معتدل لتجنب زيادة الوزن.

ونصحت بتناول وجبة سحور تحتوي على الزبادي والسوائل الطبيعية والعصائر، بالإضافة إلى الأطعمة التي تشعر بالشبع مثل الفول، مشددة على أهمية تجنب تناول اللحوم بكميات كبيرة أو الأطعمة المسبكة لتجنب الحموضة وصعوبة النوم.

نصائح لصيام الأطفال في رمضان

وبالنسبة للأطفال وطلاب المدارس، نصحتهم بتناول ثلاثة أو أربع وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، مع استخدام الفواكه والمكسرات غير المملحة لتعزيز الصحة وتحسين الذاكرة.

وأشارت إلى أن الخشاف وقمر الدين والتمر الهندي من المشروبات التي تزيد من النشاط وتحتوي على مكونات طبيعية 100%.

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