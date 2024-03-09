فلكي كويتي يثير الجدل: رمضان الاثنين فلكيا والثلاثاء حسب الرؤية الشرعية





أثار الفلكي الكويتي عادل السعدون الجدل في أوساط متابعيه وذلك بعد توقعات نشرها بشأن حلول أول أيام شهر رمضان، وأنه تجري رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس.



وكتب السعدون في حسابه على منصة "إكس": "رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار".



وأضاف الفلكي: "تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس". وقال: "اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس".



وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت أمس، عموم المسلمين، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.