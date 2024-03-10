الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس أول أيام رمضان.. مفاجأة كبرى للمواطنين

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

حالة الطقس أول أيام رمضان.. يهتم الكثير من المواطنين اهتمامًا بالغًا بحالة الطقس خاصة في أول أيام شهر رمضان، حيث يأملون أن يكون طقسًا هادئًا بعيدًا عن ارتفاع درجات الحرارة والتي بدورها تؤرق الكثير في الصيام.

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تحسن حالة الطقس بالإسكندرية.. وإرتفاع درجات الحرارة

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. لا تنخدعوا من ارتفاع درجات الحرارة

حال الطقس أول أيام الصيام

وتشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بداية من غدٍ الاثنين 11 مارس، أول أيام الصيام في رمضان،  حيث تسود الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وتزامنا مع حلول شهررمضان المبارك، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الحرارة ترتفع بداية من يوم الاثنين حيث تسجل على القاهرة 25 درجة، و33 درجة على المناطق الجنوبية.

هيئة الأرصاد 

وكشفت هيئة الأرصاد في وقتٍ سابقٍ أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، يحدث ارتفاع تدريجى على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، كما ناشدت بضرورة توخى الحذر في شهر رمضان، وعدم تخفيف الملابس خاصة أنه ما زال الطقس متقلبا حتى نهاية شهر إبريل.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 15.

الأقصر العظمى 34 الصغرى 16

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 20، والصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 27 ، الصغرى 17

الغردقة العظمى 27،  الصغرى 16

أسيوط العظمى 29، الصغرى 11

سوهاج العظمى 31، الصغرى 13

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