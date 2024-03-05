تحسن حالة الطقس بالإسكندرية.. وإرتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، طقس شتوى دافئ مع سطوع الشمس فى أخر أيام شهر أمشير.

وسادت حالة من الطقس الشتوى معتدل وارتفاعا كبير فى درجات الحرارة دفء نهاراً وبارد ليلاً مع عدم وجود أى فرص لسقوط الامطار، وسجلت الإسكندرية اليوم، استقرار في درجات الحرارة، حيث تراوحت بين 25 درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة نسبياً بلغت سرعتها 30 كم/الساعة.

وفي نهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتي من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذي ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل، وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر أمشير بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه فى الأمثال الشعبية: " يفصص الجسم نسير نسير" أو "أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير"

ومن المقرر أن ينتهي شهر أمشير يوم 9 مارس المُقبل، وتنتهي معه الاضطرابات في الأحوال الجوية، حيث يستمر الشهر لمدة 30 يومًا ويبدأ 8 فبراير، وكان ينتهي بانتهاء فيضان النيل قديمًا.

واشتق اسم شهر أمشير من اسم «مجير» رمز الرياح عند القدماء المصريين، لذلك فقد عُرف بهبوب رياح شديدة وبرودة الجو، فيما تتميز نهايته بأعاصير ورياح ساخنة تتسبب في نضج المحاصيل الزراعية، لذلك يرتبط بالأمثلة الشعبية مثل «أمشير أبو الزعابيب الكتير»، و«أمشير يفصص الجسم نسير نسير»، و«أمشير ياخد العجوز ويطير»، و«أمشير يساوي الطويل مع القصير».

وبحسب التقويم القبطي فإنّ الشهر التالي لأمشير هو برمهات ويبدأ من 10 مارس ويستمر حتى 8 أبريل والذي يرتبط بمثل «برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات» نظرًا لكونه ثالث أشهر النماء عن القدماء المصريين، وخلاله يبدأ نمو المحاصيل في الحقول وحصادها بفعل رياح الحسوم التي ذُكرت في القرآن الكريم، كما إنّه مشتق من اسم «مونت» وهو رمز الحرب عند القدماء المصريين.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية، والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الثلاثاء، إرتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة بواقع 4 درجات للعظمى لتسود أجواء مائلة للدفء نهارا وباردة ليلا، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.