أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6%،وأيضًا في ضوء الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية التي تؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو3757.1 جنيهًا للبيع، و3600 للشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3200 جنيه للبيع، و3150 جنيه للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742.8 جنيهًا للبيع ، و2700 جنيه للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 25600جنيه للبيع و 25200 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 2179 دولارًا للبيع، و2178 دولارًا للشراء