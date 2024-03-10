تراجع كثيرا.. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر العيار والجنيه الذهب في مصر حاليا.

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 69.99 دولار، بينما بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 61.24 دولار، فيما وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 52.49 دولار.

وفي السياق ذاته شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، تراجع بحوالي 1040 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب من 26800 جنيها في بعض جلسات التداول أمس إلى 25760 جنيها الآن.

سعر الجنيه الذهب في مصر بدون إضافة مصنعية

ويسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق الآن 25760 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وسط تغيرات مستمرة وهبوط جرام الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون إضافة مصنعية 25760 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.