الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بيلغورود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود .

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وذكرت الوزارة في بيان، أنه "خلال الليلة الماضية، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، بوقت سابق أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وكورسك وفولغوغراد وروستوف.

وقالت الوزارة، في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".


وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمر طائرات بدون طيار، واحدة فوق بيلغورود واثنتين فوق كورسك وثلاث طائرات فوق فولغوغراد و41 طائرة فوق روستوف".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 

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