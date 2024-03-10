مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية على خط "القاهرة - أسوان" والعكس

يبحث بعض المواطنين عن مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية، التى تعمل على خطوط السكك الحديدية كافة، ومواعيد قيامها، التى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

وتقدم "بوابة الوفد" اليوم الأحد، قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان، والعكس)

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان)



قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 00.20 مساءً.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر، موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة 16.00 عصرًا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 17.15 عصرًا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 17.30 عصرًا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة 17.45 عصرًا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 21.00 مساءً.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 21.30 مساءً.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة 23.30 مساءً.

سوهاج (روسى)، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار ر صباحًا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحًا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحًا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرًا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرًا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساءً.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساءً.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساءً.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساءً.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحًا.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساءً.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحًا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحًا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرًا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحًا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة

قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرًا.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 18.30 مساءً.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 23.20 مساءً.

قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.10 مساءً.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساءً.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرًا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.05 مساءً.