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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات تزامنًا مع شهر رمضان

القطارات
القطارات

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالى : 

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- تعديل ميعاد قيام  قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء بدلاً من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء طبقاً للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام  قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00مساءاً ليصل  محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً طبقاً للجدول المرفق . 

- تعديل ميعاد قيام  قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءاً بدلاً من الساعة 6:50 مساءاً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق . 

-  تعديل ميعاد قيام  قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة  الساعة 6:45 مساءًا بدلاًً من الساعة 7:50 مساءًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام  قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا  الساعة 3:55 مساءاً  بدلاًً من الساعة 3:35 مساءاً ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءاً طبقاً للجدول المرفق . 

بالإضافة إلى تعديل مواعيد القطارات أرقام (  586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة ) طبقاً للجداول المرفقة  .

كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقاً للجدول المرفق  .

على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم . 

وقد وجه السيد المهندس / محمد عامر -  رئيس الهيئة بالتواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات والتأكيد على نظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش 

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