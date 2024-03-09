السبت 09 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعديل مواعيد بعض القطارات في رمضان

الهيئة القومية لسكك
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيراً علي جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم .

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إغلاق مدخل محطة سكك حديد نجع حمادي يثير غضب جمهور الركاب

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محافظ كفر الشيخ ووزير النقل يتفقدان محطة سكك حديد كفر الشيخ

وذلك إعتبارا من يوم الإثنين الموافق  11/3/2024  أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالى : 
- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة .
- تعديل ميعاد قطار 2103 ( خدما التبين ) كالجدول المرفق .


- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة  14.35 .

 

إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش و صفط تراب .


بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية .

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