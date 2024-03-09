لاعب الهلال السعودي: هدفي في الرياض ليس صدفة

أعرب البرازيلي ميشيل ديلجادو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن سعادته بالهدف الذي سجله في فوز فريقه على الرياض بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وقال ديلجادو في تصريحات بعد نهاية اللقاء إن المباراة كانت صعبة أمام فريق عرف كيف يواجه الهلال ويملك قدرات جيدة، لكن في النهاية حقق الفريق الفوز.

وعن هدفه في شباك الرياض والذي سجله بالرأس قال ديلجادو :" الهدف جاء من هجمة تدربنا عليها كثيرا في التدريبات".

وأشار إلى أن الأهم بالنسبة له هو خروج الفريق بالنقاط الثلاث.

من جانبه، اعتذر علي البليهي، مدافع الفريق، للجماهير بعد الهدف الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه خلال المباراة.

وقال البليهي :"المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق لاسيما وأن الرياض كان يسعى لتعديل وضعه في جدول الترتيب".

وأضاف البليهي أن الهلال لم يحقق أي شيء وسيخوض كل مباراة قادمة كنهائي من أجل تحقيق الألقاب، لافتًا إلى أن الأرقام لا تهم لاعبي الهلال نهائيًا وأن ما يهمهم حاليًا هو الوصول إلى منصات التتويج.