خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات قياسية خلال تعاملات الاسبوع

يتوقع إسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات قياسية جديدة.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف المؤشر الرئيسي ايجي أكس30 مستوى 34000 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع بدعم اعادة تسعير السوق ككل.

كما يتوقع أيضا أن يمثل مستوى 32000 نقطة منطقة مقاومة أولى ثم منطقة 33200 نقطة، فيما تتركز منطقة الدعم عن مستوي29600 نقطة، ثم28800 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة قد أداء متباينا خلال الجلسات القليلة الماضية في ظل المتغيرات التي شهدتها السياسة النقدية المصرية مؤخرا، والتي ادت إلى قرارات مفاجئة و مصيرية بشكل حاد، برفع اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 6%، بالإضافة الى تحرير كامل لأسعار صرف الجنيه.

تسبب كل ذلك في تقسيم السوق الى شركات ستستفيد ماليا، من هذه الاجراءات واخرى ستتضرر, ولكن بالرغم من ذلك فمن الصعب، خاصة على المدى القصير ان يتم قياس معدلات الاستفادة او التضرر بالنسبة لكل شركة وكل قطاع.

كما تسبب هذا النقص في المعلومات والتحليلات المالية والاقتصادية في تخبط المستثمرين في تقدير الاتجاه بالنسبة لكل شركة، مما تسبب في حالة من العشوائية في عمليات الشراء او التخارج، وأثر ذلك على القرار الاستثماري.