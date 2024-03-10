الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. السيسي: مصر في تحسن.. والشعب يحصد ثمار التضحيات قريبا

جريدة الوفد
جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: "السيسي في الاحتفال بيوم الشهيد: مصر في تحسن.. والشعب يحصد ثمار التضحيات قريبا".

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اقرأ غدا بالوفد.. موديز تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية

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اقرأ غدًا بالوفد.. إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي: لا تنساقوا وراء الشائعات.. و"بلاش تدوا ضهركم لبلدكم".

السيسي: القاهرة لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف الحرب الإسرائيلية.

التاريخ سيحكي قصة عبور مصر وشعبها من الخطر إلى بر السلامة.

عبدالسند يمامة يهنئ المصريين بشهر رمضان المبارك ويهنئ بذكرى انطلاق شرارة ثورة 1919.

مخطط أمريكي إسرائيلي جديد لتهجير الفلسطينيين.

واشنطن تنشر ألف جندي وسط تنديد السياسيين بارتكاب بلادهم إبادة الفلسطينيين.

"الرقابة الإدارية" تضبط قضية فساد كبرى في وزارة التموين.

استمرار المشاورات داخل حماس بمشاركة "السنوار" لأول مرة قبل اجتماع القاهرة.

"ستاندرد" ترفع التصنيف الائتماني المصري واستطلاع "رويترز" يؤكد تراجع التضخم.

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الجريدة الورقية