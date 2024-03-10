اقرأ غدا بالوفد.. السيسي: مصر في تحسن.. والشعب يحصد ثمار التضحيات قريبا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: "السيسي في الاحتفال بيوم الشهيد: مصر في تحسن.. والشعب يحصد ثمار التضحيات قريبا".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي: لا تنساقوا وراء الشائعات.. و"بلاش تدوا ضهركم لبلدكم".

السيسي: القاهرة لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف الحرب الإسرائيلية.

التاريخ سيحكي قصة عبور مصر وشعبها من الخطر إلى بر السلامة.

عبدالسند يمامة يهنئ المصريين بشهر رمضان المبارك ويهنئ بذكرى انطلاق شرارة ثورة 1919.

مخطط أمريكي إسرائيلي جديد لتهجير الفلسطينيين.

واشنطن تنشر ألف جندي وسط تنديد السياسيين بارتكاب بلادهم إبادة الفلسطينيين.

"الرقابة الإدارية" تضبط قضية فساد كبرى في وزارة التموين.

استمرار المشاورات داخل حماس بمشاركة "السنوار" لأول مرة قبل اجتماع القاهرة.

"ستاندرد" ترفع التصنيف الائتماني المصري واستطلاع "رويترز" يؤكد تراجع التضخم.