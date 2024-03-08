اقرأ غدا بالوفد.. موديز تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "موديز تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

معيط: تمهيد الطريق لرفع درجه التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة

السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد

القوات المسلحة توزع السلع الغذائية بنصف الثمن في المحافظات

وانخفاض أسعار الدواجن في الأسبوع الثاني من رمضان

الدكتور وجدي زين الدين يكتب: صفقات جديدة وعظمة الشعب المصري

حماس: مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب مستمرة

تضارب الموقف الأمريكي ومراوغة إسرائيل والمجازر تلاحق الفلسطينيون