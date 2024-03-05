اقرأ غدًا بالوفد.. إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: “إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:-

ـ “مدبولي”: اتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة الوزارية للمشروع لتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية

ـ حلمي بكر صانع النجوم وكاشف سرقات المدعين

ـ مصر تنقذ مفاوضات الحرب الإسرائيلية

ـ عناد إسرائيلي وأكاذيب أمريكية حول صفقة تبادل الأسرى مع “حماس”

ـ برعاية الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد يطلق حملة التبرع بالدم للمصابين الفلسطينيين

ـ “السيسي” يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة