الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: “إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:-

ـ “مدبولي”: اتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة الوزارية للمشروع لتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية

ـ حلمي بكر صانع النجوم وكاشف سرقات المدعين

ـ مصر تنقذ مفاوضات الحرب الإسرائيلية

ـ عناد إسرائيلي وأكاذيب أمريكية حول صفقة تبادل الأسرى مع “حماس”

ـ برعاية الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد يطلق حملة التبرع بالدم للمصابين الفلسطينيين

ـ “السيسي” يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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