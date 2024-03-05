اقرأ غدًا بالوفد.. إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: “إعداد مخططات ”رأس الحكمة" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:-
ـ “مدبولي”: اتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة الوزارية للمشروع لتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية
ـ حلمي بكر صانع النجوم وكاشف سرقات المدعين
ـ مصر تنقذ مفاوضات الحرب الإسرائيلية
ـ عناد إسرائيلي وأكاذيب أمريكية حول صفقة تبادل الأسرى مع “حماس”
ـ برعاية الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد يطلق حملة التبرع بالدم للمصابين الفلسطينيين
ـ “السيسي” يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة