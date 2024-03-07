أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي

أشادت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بقرار الحكومة والبنك المركزي بتغيير سعر الصرف، قائلة إنه مهم لتقدم مصر للأمام وتجاوزها الأزمة الاقتصادية.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن تغيير سعر الصرف في الدولة المصرية يمثل قرارا حاسما، مضيفة أنه يعد مسارا للإصلاح الاقتصادي واستكمالا للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

تعظيم المكون المحلي

وأبرزت، أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية للدولة المصرية، مؤكدة على أهمية وجود رؤية واضحة للمشروعات المختلفة، حيث أن القطاعات المختلفة ومشاركتها فعالة بشكل كبير، وأنه من المهم السعي لزيادة المكون المحلي من أجل زيادة الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكدت، أن زيادة المكون المحلي سيساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الإنفاق الزائد سيؤدي إلى تراكم المشاكل.

وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر صعبة في السياق الحالي، مستشهدة بأن كوريا الجنوبية التي كانت رابع أكبر دولة مدينة في العالم أصبحت الآن من أكبر المنتجين.