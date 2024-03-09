أيمن يونس: الزمالك لم يستغل خطأ كولر وفرط في كأس مصر

أكد أيمن يونس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن الفريق الأبيض لم ينجح في استغلال خطأ كولر مدرب الأهلي في التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة نهائي كأس مصر.

وقال يونس تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المقدم عبر قناة الزمالك: كولر مدرب الأهلي أخطأ ودفع بتشكيل خاطئ مع بداية اللقاء، وسلم نصف الملعب للزمالك، لكن لاعبي الزمالك لم يستغلوا هذا الأمر ".

وأضاف: " أنا حزين للغاية من إضاعة لاعبي الزمالك الفوز أمام الأهلي وعدم استغلال حالة الأهلي خاصة في الشوط الأول، وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي حجة للاعبي الزمالك هذه المرة، المجلس وفر لهم كل شيء، والجماهير دعمتهم بشدة لكنهم لم يكونوا على قدر المسئولية.

الأهلي يهزم الزمالك في نهائي كأس مصر

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثنائية دون رد في مباراة نهائي كأس مصر والتي جمعت بينهما أمس الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض ليتوج المارد الأحمر باللقب.

سجل أهداف الأهلي في المباراة إمام عاشور و مجدي أفشة.