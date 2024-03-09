أكميد للدفاع عن حقوق الإنسان تكرم رئيس الجالية المصرية في روما



أقامت مؤسسة أكميد للدفاع عن حقوق المراة ومركز إفروي للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة الدكتورة سعاد سباعي البرلمانية الإيطالية السابقة، بالتعاون مع مؤسسة رفائيللا كارا اشهر فنانة إستعراضية فى تاريخ الفن الإيطالي والتى غيبها الموت عن عالمنا فى الخامس من يوليو عام 2021 ، أمسية فنية وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد المرأة وتكريم كاتب الأغانى الإيطالي الشهير المايسترو جانى بلفيورى الذى كتب أشهر أغانى رفائيللا كارا والفنان الإسبانى الشهير خوليو إجليسيوس

Maestro Gianni Belfiore.

وخلال الإحتفالية التى تخللتها إستعراضات شهيرة للفنانة الراحلة واشهر أغانيها تكريما لها ولمؤلفها ,والتى تابعها جمهور غفير سواء بالحضور أو عبر القنوات التليفزيونية الإيطالية، تم تكريم رئيس الجالية المصرية فى روما ولاتسيو

وخلال الأمسية التى تم خلالها تكريم خمسة عشر شخصية إيطالية رفيعة المستوى كان فى مقدمتهم المهندس عادل عامر رئيس الجالية المصرية فى روما ولاتسيو لما قدمه ويقدمه من مجهودات كبيرة فى فتح قنوات تواصل بين مصروالعالم العربي مع إيطاليا.

ووجهت سباعي الشكر إلى الجالية المصرية وارسلت خالص التحيات إلى القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى، حيث قالت عنه: “ انه أيقونة العالم العربي فى السياسة الحكيمة”.

ووجهت الشكر ايضا إلى الإعلامى إسلام السويسي والكاتب الصحفي محمد يوسف المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا .



عامر يشكر أبناء مصر والعالم العربي فى إيطاليا



وخلال كلمته وجه عامر الشكر إلى منظمى الإحتفالية وإلى الدكتورة سعاد سباعي وهنأ سيدات العالم بعيدهم الذى أوصي ان يكون كل يوم وليس كل عام فالمراة هى مثال التضحية والفداء فهى الأم والأبنة والأخت والزوجة التى تبعث الفرح والسرور فى كل الأنحاء وهى عمود البيت الذى لايستمر بيتا آمنا بدونه .



وهنأ عامر الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رضمان ودعى الله عز وجل ان يرفع الغمة عن إخواننا فى فلسطين .

السويسي تكريم عامر هو تكريم للمصريين فى إيطاليا .



من جهته أكد الإعلامى إسلام السويسي مسؤل مؤسسة مكافحة الإرهاب الدولية أن تكريم المهندس عادل عامر هو تكريم لكل مصري شريف مخلص لوطنه ,ووجه التحية للدكتور سباعي على ماتقدمه من مجهودات لدعم المرأة المصرية والعربية فى إيطاليا .