احتفالات بجنوب سيناء بمناسبة الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا

قال اللواء دكتور خالد فوده ،محافظ جنوب سيناء، إن ذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية ورفع العلم عليها لن ينساها المصريين على مر التاريخ، مشيرا إلى أن سيناء تعد شاهدا على بسالة وشجاعة شعبها وأبنائها من القوات المسلحة، كون المعركة العسكرية التي خاضها المصريين في حرب أكتوبر تؤكد قوة المصريين وإصرارهم على تحرير وطنهم، وتوجت هذه الانتصارات بتضافر كافة الجهات المصرية من قوات مسلحة ودبلوماسيين، ومشايخ القبائل البدوية في خلال معركة دبلوماسية رائعة أكدت أن المصريين بارعين في الحرب والسلم، وتركت انطباعا لدى العالم أن المصريين لن يفرطوا في حبة رمل واحدة من وطنهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بكافة المشاركين في مراسم رفع العلم المصري بساحة العلم بطابا تزامنا مع الذكرى 35 لتحرير طابا .

وأشار المحافظ، أن الدولة المصرية مستمرة في حماية سيناء من خلال إحداث طفرة تنموية على أرضها، وهذه الطفرة تتضمن كافة المجالات من طرق، وكهرباء، ومدارس، وجامعات حكومية وأهلية، مزارع نموذجية، وإسكان اجتماعي، ومحطات تحلية، مستشفيات، بهدف توفير كافة مقومات الحياة لمواطنيها الذين يعدوا دروع بشرية للحدود الشرقية المصرية، إضافة إلى استغلال كافة المقومات الطبيعية الفريدة في الاستثمارات المختلفة لتوفير فرص عمل لأبنائها، والتنمية المستمرة للقطاع السياحي كونها تمتلك مقومات سياحية فريدة حول العالم.

وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في عملية البناء والتعمير في سيناء، من خلال التوسع في إقامة مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية، والمرافق الخدمية، وذلك دون أن تغفل الوديان والتجمعات البدوية لخدمة جميع أهالي بدو سيناء.

وأشار إلى استثمارات الدولة جنوب سيناءتبلغ مليارات الجنيهات منذ عام 2014، وهو يؤكد ورؤية الدولة الشاملة في تعمير سيناء، وتحسين حياة مواطنيها، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة.

ولفت المحافظ الي ان منطقة طابا ونويبع بها مقاصد سياحية وعناصر جذب لا يوجد مثيلها في أي مكان العالم فضلا عن تمتعها بالأمن والامان، والمناظر الخلابة البنية الفوقية و التحتية التي تؤهلها لأن تكون مقصدا سياحيا لكافة جنسيات العالم فضلا عن تمتعها بالأمن والأمان.

وفي ختام اللقاء توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر لجميع المشاركين في إحياء تلك الذكرى التاريخية، وقام بإهداء درع المحافظة لقائد القوة متعددة الجنسيات بجنوب سيناء ووجه له الشكر لحضور تلك المناسبة الوطنية متمنيا له التوفيق في منصبه كقائد للقوة بجنوب سيناء وتحقيق مزيدا من التعاون بين المحافظة والقوات متعددة الجنسيات، كما أهدى قائد القوة الأسبق هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ فرعوني مصري، معربا عن شكره وتقديره خلال فترة عمله بجنوب سيناء، وتحقيق تعاون مثمر بناء بين الجانبين.