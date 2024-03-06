أحمد موسى يشيد بقرار تحرير سعر الصرف.. السوق السوداء تعرضت لضربة كبيرة(فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى؛ بقرارات البنك المركزي اليوم ومنها تحرير سعر الصرف، قائلا: "السوق السوداء تعرضت لضربة كبيرة للغاية بدل ما كان ناس بتراهن على تجاوز الـ 100 جنيه والنهاردة بقي العرض والطلب؛ تروح البنك وتقدر تاخد الدولار".

لأول مرة نشهد تحرير كامل لسعر الصرف

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: “ لأول مرة نشهد تحرير كامل لسعر الصرف ورفع الفائدة بنسبة 6%”

وتابع أحمد موسى: "فيه تدفقات في البنوك المصرية وتقدر تاخد الدولار سواء للمستثمرين او الصناع وهتلاقي أسعار مختلفة في البنوك وهذه الآلية وضعها البنك المركزي والإجراءات اللي الدولة بتاخدها والبنك المركزي بياخدها".

وأردف: "بالنسبة لرجال الصناعة وضعهم إزاي ورجال السياحة وضعهم إزاي والإقبال على السندات الدولارية؛ الشهادة بـ 30% على مدار الـ 3 سنوات وكل ده صداها يظهر النهاردة وأكيد لما البنك المركزي بياخد إجراء بهذه القوة؛ لأول مرة ناخد قرار بفايدة 6% وهو تطور كبير جدا والبعض يرى أن البنك المركزي كان لابد ياخد هذه الإجراءات".

واختتم: "بنتكلم على البنك المركزي والسياسة النقدية وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي عشان تاخد هذه الخطوة والخطوة بكرة تكتمل رئيس الوزراء في ميناء الإسكندرية للإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ".

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة

وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.

التضخم أكبر مشكلة

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.

وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.