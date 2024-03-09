المقاولون العرب 2005 يهزم الجونة بخماسية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2005 على فريق الجونة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون ضمن منافسات بطولة الجمهورية لموليد 2005.

سجل أهداف المباراة مهند محمد هدفان وعاطف باشا ومحمود الخطيب وكريم علي هدف لكل منهما، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

الجهاز الفني للمقاولون 2005:

المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن محمد صبرى مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.