عاجل
محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية والإعلان خلال يومين المقاومة الفلسطينية تصفي نجل خال وزير مالية الاحتلال
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب 2005 يهزم الجونة بخماسية

المقاولون 2005
المقاولون 2005

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2005 على فريق الجونة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون ضمن منافسات بطولة الجمهورية لموليد 2005.

txt

المقاولون يخطف تعادلا مثيرا أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

سجل أهداف المباراة مهند محمد هدفان وعاطف باشا ومحمود الخطيب وكريم علي هدف لكل منهما، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

الجهاز الفني للمقاولون 2005:

المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن محمد صبرى مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

مواد متعلقة

عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

الجريدة الورقية