المقاولون يخطف تعادلا مثيرا أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

خطف فريق المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الاسماعيلي بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري لمصري.

تقدم الاسماعيلي عن طريق محمد عبدالسميع ثم تعادل المقاولون عن طريق فاروقا من ركلة جزاء في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث لعب الدراويش 14 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الدروايش الخسارة في 7 مباريات.

كما يقع المقاولون العرب في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 14 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات بينما تلقى الخسارة في 8 لقاءات.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب كالاتي ..

في مركز حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في خط الدفاع: محمد دسوقي، عماد حمدي، محمد عمار، حمدي النقاز

في خط الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، محمد بيومي، عمر الساعي

في خط الهجوم: نارد فرج، اريك تراوي.

ولعب المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد الشيمي، محمود الشبراوي، فراس عايفية، معز أفولوا.

خط الهجوم: أمادو نياص، محمد سالم.