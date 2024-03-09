علاقة تناول بذور الكتان بالسرطان وداء السكري

تحتوي بذور الكتان على فيتامينات ومعادن اساسية تفيد صحة الجسم، مثل البروتين والكالسيوم والألياف الغذائية التي تعزز فقدان الوزن.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول بذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية.

تقي من الاصابة بداء السكري

يرجع ذلك بسبب احتوائها على الألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

تقي من السرطان



بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.