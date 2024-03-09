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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيفان توني يقود تشكيل برينتفورد أمام اَرسنال

برينتفورد
برينتفورد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد عن التشكيل الرسمي لمواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة اَرسنال أمام برينتفورد في السابعة والنصف من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل الجانرز.

تشكيل برينتفورد أمام اَرسنال

حراسة المرمى: مارك فليكين.

الدفاع: ماتياس يورنسن، كريستوفر أيير، ناثان كولينز.

الوسط: مادس رورسليف، فرانك أونيكا، كريستيان نورجارد، فيتالي جانيلت، كيني لويس بوتير.

الهجوم: إيفان توني، يوان ويسا.

تشكيل برينتفورد أمام اَرسنال

الجدير بالذكر أن اَرسنال يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يحل برينتفورد في المركز الـ 15 بـ 26 نقطة.

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