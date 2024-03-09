عبدالسند يمامة يهنئ المصريين بشهر رمضان المبارك

وجّه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التهنئة باسمه وباسم أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ وجموع الوفديين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإلى شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله بالخير واليُمن والبركات.

ودعا رئيس الوفد بهذه المناسبة المباركة المولى عز وجل أن يكتب الثبات لأشقائنا فى غزة جراء ما يتعرضون له من حرب إبادة صهيونية منذ السابع من أكتوبر الماضى، يرتكب خلالها جيش الاحتلال جرائم حرب تستوجب المساءلة الفورية أمام المحاكم الدولية، مناشداً المجتمع الدولى القيام بدوره فى الوقف الفورى للحرب وفتح جسر جوى لإدخال مواد الإغاثة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى هذه الأيام المباركة.