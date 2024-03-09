كلام فى الهوا

السبت 09/مارس/2024 - 07:34 م 3/9/2024 7:34:14 PM

هناك سرقات صغيرة فى بعض الأماكن التى أصبحت جزءاً من الروتين اليومى، حيث يبدأ بعض المُسيطرين على تلك الأماكن يومهم بتناول الفطار على حساب بند الأطعمة والمشروبات الذى تم اختراعه فى الميزانية، والذى وصل فى بعض الأماكن فى العام الواحد إلى الملايين من الجنيهات، فهؤلاء السادة الذين سقط هذا المكان الكبير فى حجرهم يتناولون فيه كل ما لذ وطاب من أعظم المحال وأفخمها والتى تعرض منتجاتها بأسعار تفوق مثيلتها فى أى مكان آخر وكله على حساب بند الأغذية وهناك بالطبع من «يُستف» الأوراق لتأخذ شكلها المحاسبى حتى يهرب من الحساب، كل يوم يتلاشى الأمل فى الإصلاح، ولا نعرف ما يفعله هؤلاء وهل من حقهم أن يفعلوا ما يفعلون!! فى الوقت الذى نجد فيه الجهات الرقابية لا تُحرك ساكنًا فى مواجهة هذا الإصراف والبذخ وكأن الأمر لا يعنيهم. ما زال فى الذاكرة، هذا الفاشل الذى كبدنا ملايين الدولارات من غير أن يوجه له اللوم حتى!! لماذا إذن لا يأكلون ويلبسون ويسافرون على حساب البلد سواء كانوا هؤلاء من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو موظفين فيها، وما زالت الأمور على حالها دون أى تغيير أو حتى رحمة، فكل ما يُصادفهم يدخل فى كروشهم.

لم نقصد أحدًا!!