كنزي أحمد تتأهل إلى بطولة ويمبلدون لناشئات التنس للمرة الاولى

إنجاز تاريخى جديد للتنس المصري

حقق التنس المصرى إنجازا تاريخيا جديدا بعد تمكن لاعبة منتخب مصر الوطنى للناشئات كنزى احمد عبد العزيز الفوز ببطولة افريقيا تحت 14 عاما والحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة ويمبلدون للناشئات .

وسجلت كنزى بذلك إنجازا تاريخيا لكونها اول لاعبة مصرية تتأهل الى بطولة ويمبلدون للناشئات تحت 14 عاما .

ونجحت كنزى فى الفوز بالبطولة الافريقية خارج الديار فى توجو اثر التغلب فى المباراة النهائية على لاعبة المغرب مريم عاشورى بجدارة واستحقاق 6 / 3 و 6 / 2 وذلك تحت قيادة المدربة والبطلة السابقة علياء فخرى.

وظهرت مؤشرات التتويج بالبطولة الافريقية مبكرا حيث فازت كنزى ببطولة الاحماء التى تسبق المنافسات الرسمية باسبوع.

ومن جانبه قام مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بتوجيه التهنئة إلى اللاعبة كنزى احمد عبد العزيز بعد هذا الفوز والانجاز الكبير.