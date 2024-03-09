«المتحدة» تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان وتكشف عن محتوى درامي وبرامجي وترفيهي متميز

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات وأن يُنعم على سائر شعوبنا وأقطارنا بالأمن والصحة والسلام.

وكعادتها منذ بداية تأسيسها، أخذت المتحدة على عاتقها مسئولية تقديم محتوى درامي وبرامجي وترفيهي متميز للمشاهد المصري والعربي في مختلف أنحاء العالم، وذلك عن طريق أذرعها الإعلامية المختلفة من قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية ومنصات ديجيتال، تلك المسئولية التي دفعت المتحدة خلال شهر رمضان الحالي لتقديم 20 مسلسل درامي ما بين 15 و30 حلقة بطولة كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويشارك فيها أكثر من أربعة ألاف من العاملين في المجال من العمالة المباشرة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة.

تلك المسلسلات التي راعينا فيها التنوع ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي والشعبي والفانتازيا والأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية، وذلك لتناسب جميع الأعمار وتخاطب كافة شرائح المجتمع.

وفي ضوء التزام الشركة المتحدة بدعم صناعة الدراما، تتعاون المتحدة خلال شهر رمضان الحالي مع 14 شركة انتاج مختلفة، وتعطي الفرصة للعشرات من الوجوه الشابة في التمثيل والتصوير والتأليف والإخراج في إثبات جدارتهم وإبراز مواهبهم، بجانب شيوخ وكبار المهنة في كافة عناصر الصناعة،

مسلسلات المتحدة لا يقتصر عرضها على قنواتها فقط، بل تمتد لتشمل شاشات ومنصات معظم الدول العربية، ولأول مرة هذا العام يتم عرض مسلسلاتنا مترجمة ومدبلجة في دولتي روسيا وماليزيا.

وانطلاقا من دورها الإعلامي والمجتمعي وإيمانا منها بأن الطفل هو الحاضر والمستقبل، تقدم المتحدة محتوى متميز للأطفال طوال شهر رمضان المبارك وتعرض لأول مرة 4 أعمال كارتون جديدة وهي "يحيى وكنوز 3" الذي يسعى إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الاطفال ، وكارتون "نوره" الذي يقدم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكارتون "نور والكوكب السعيد" الذي يقدم بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكارتون "سر المسجد" الذي يبحث في عمارة المساجد ويحمل رسائل دينية وتربوية هامة للأطفال.

كما أعدت المتحدة خلال شهر رمضان، خريطة برامجية متميزة تليق بجمهورها في مصر ومختلف انحاء الوطن العربي وتلبي احتياجات المشاهد في الحصول على جرعة دينية وروحانية تناسب طبيعة الشهر الفضيل، حيث تعرض المتحدة على قناة الناس وقنواتها العامة خلال شهر رمضان 50 برنامج ديني متنوع يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة وتتعاون خلالهم مع المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف المصرية.

كما تنقل صلاتي التراويح والتهجد على الهواء مباشرة يوميا من مسجد الحسين على قناتي "الناس" و"الحياة" بالتعاون مع وزارة الاوقاف، وكذلك نقلها يوميا من الجامع الأزهر على شاشة القناة الأولى وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وللعام الثاني على التوالي تقدم قناة الناس برنامج "سفراء دولة التلاوة حول العالم" وتنقل الصلوات والأمسيات الدينية المختلفة بأصوات مصرية من خلال مبتعثي وزارة الاوقاف وعددهم 88 شيخ وإمام في 80 مدينة من 20 دولة على مستوى العالم ومنها أمريكا وألمانيا وفرنسا وكندا وأسترليا والبرازيل وبريطانيا وجنوب السودان وإيطاليا وفنزويلا وروسيا والنمسا وبلجيكا، مستعينة في التغطية بشبكة مراسلي قناة القاهرة الإخبارية المنتشرين في مختلف مدن العالم.

وبخلاف البرامج الدينية، تشمل خريطة المتحدة عدد من البرامج التنموية المتميزة وفي مقدمتها برنامج "حياة كريمة" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال العامين الماضيين، ولم تنس المتحدة الجرعة الترفيهية في خريطتها البرامجية ، حيث تقدم عدد من البرامج المتميزة ومنها برنامج "على المسرح" الذي يستضيف كبار النجوم في مصر والوطن العربي.