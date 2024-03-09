مدير تعليم الإسكندرية يستقبل لجنة تحكيم معرض الصحافة والإعلام التربوي





استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم السبت الموافق 9 من مارس 2024 لجنة تحكيم معرض الصحافة والإعلام التربوي والمكونة من أسامة السعيد وسيد سعد وناصر عبد الفتاح الموجهين الأوائل بالإدارة العامة للصحافة بالوزارة ، وذلك بحضور الصحفي أشرف الجبالي وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ورحاب جابر وكيل إدارة وسط وعزة حسن وكيل إدارة منتزه أول وماجدة عبد الستار موجه عام الصحافة والموجهين الأوائل والموجهين ونخبة الأخصائيين الإعلاميين بالإدارات التعليمية التسع . في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم المعارض السنوية للصحافة المدرسية والإعلام التربوي .

وضمت جنبات المعرض العديد من التحقيقات الصحفية ، الأحاديث الصحفية ، مجلة الطالب ، مجلات الربع ساعة ، الكاريكاتير ، الصحف المنهجية ، الصحف البيئية والمتنوعة ، صحف المناسبات ، المقالات الصحفية ، التصوير الصحفي . الإسكندرية والسياحة ، الصحف الدينية ، المجلات الإليكترونية ، بمشاركة متميزة من ذوي الهمم بمدارس النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية ، كما ضم المعرض المبادرات والإنجازات وتعليم الإسكندرية ينتخب الرئيس والتغيرات المناخية وزيارات معرض الكتاب ، وأشاد مدير المديرية بالجهود المبذولة من الطلاب والتوجيه المختص وجميع المشاركين والمشرفين والقائمين على المعرض .