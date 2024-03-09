زخم وإبداع .. رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد ختام أسبوع أطفال "أهل مصر" بروض الفرج

اختتمت اليوم السبت فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهد الحفل الختامي بقصر ثقافة روض الفرج، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي.

فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

بدأت الفعاليات بتفقد الحضور معارض نتاج ورش الأسبوع الثقافي ومنها الخيامية للمدرب عماد محمد حقائب الخرز لمنى عبد الوهاب، إعادة التدوير تدريب نجوى عبد العزيز، ورشة الأركت تدريب حسني إبراهيم، والحروفية تدريب أميرة سعد، والأعمال نتاج ورشة كتابة القصة القصيرة تدريب السيناريست وليد كمال.

وبمسرح القصر ألقى رئيس هيئة قصور الثقافة كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه بالمشروع الثقافي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، والذي يؤكد اهتمام الدولة الكبير بأبنائها بامتداد المعمور المصري في ضوء مسيرتها التنموية التي قطعت بها أشواطا كبيرة، مشيرا أن الجانب الثقافي والتوعوي يعد أحد أهم مسارات التنمية لما له من انعكاسات على تأصيل الهوية والانتماء.

عمرو البسيوني: الجانب الثقافي والتوعوي يمثل أحد أهم مسارات التنمية واعتزازنا كبير بأبناء المحافظات الحدودية

وقدم رئيس الهيئة شكره للدعم والاهتمام الذي تقدمه الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لهذا المشروع ومخرجاته، وهنأ الأطفال بمنتج ورش الأسبوع الثقافي التي تعبر عن مواهب حقيقية تمتلئ بها الارض المصرية، مشيرا لاستمرار التواصل معهم لتحقيق أهداف المشروع. واختتم كلمته بشكر مشرفي ومدربي الورش وفريق العمل والقائمين على الإعداد والتنفيذ والإدارات المشاركة.

عمرو البسيوني

من جهتها أعربت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث عن فخرها بالمنتج الثقافي للمشروع موجهة الشكر لكل من ساهم فيه، وموضحة أن الأسابيع المتتالية سواء للأطفال أو الشباب أو الفتيات نتاج دراسات حددت احتياجات أبناء مصر في هذه المحافظات، لتقديم خدمات ثقافية متميزة تعنى ببناء الإنسان وإعداده، واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة والقيادات والزملاء المنفذين.

فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

وأشارت رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف التنفيذي للمشروع إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء الإنسان حتى يستطيع خدمة وطنه والحفاظ عليه من أي أفكار هدامة، وتزويده بالمعارف التي تتماشى مع سنه وطفولته حسب ثثافته البيئية وتراثه، مؤكدة تميز مصر بتنوع ثقافي ثري لكل محافظة حدودية، ومن هنا جاء الإصرار على التفاعل والمعايشة لأن الجميع يعيشون تحت سماء مصر.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي يوثق فعاليات الورش على مدار الأسبوع والجولات المتنوعة لأشهر معالم القاهرة ومنها مجمع الأديان وأهرام الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية والسيرك القومي، وقصر عائشة فهمي، والفيلم تصوير تامر النطاط، مونتاج وإخراج إبراهيم يوسف، أعقبه عرض المسرح الأسود بعنوان "لمة رمضان" تدريب المخرج مصطفى إسماعيل، مساعد المدرب رحمة محمود.

واستمرت الفعاليات بعرض فيلم نتاج ورشة الفوتوشوب والمونتاج تدريب د. محمد إسماعيل، وعرض نتاج ورشة المسرح البشري بعنوان "موضوع تعبير" إخراج محمد الطوبجي، مساعد المدرب هاني غوباشي، ونتاج ورشة إلقاء الشعر تدريب الشاعر محمود الحلواني.

كما قدم المخرج حامد سعيد نتاج ورشته فيلم بعنوان "لسه الأغاني ممكنة"، وفي الختام عرضت ورشة الغناء بقيادة الفنان ماهر كمال نتاج الورشة بأغاني "المسك فاح - طلع البدر علينا - رمضان جانا - قمرٌ" مع إنشاد في حب الرسول الكريم.

يشار إلى أن الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية شارك به 200 طفل من أبناء محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة، وشهد الأسبوع ورشا متنوعة بعدة مجالات قدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين.

فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية